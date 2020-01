ASUS ROG Cetra, la recensione

Non esistono da molto, ma il segmento degli auricolari da gioco è una realtà in crescita che esploriamo da vicino con la recensione degli ASUS ROG Cetra , pensati tanto per chi gioca in mobilità, tanto per chi detesta avere qualcosa sopra alle orecchie, soprattutto d'estate. Sia chiaro, con mobilità intendiamo anche starsene tra le coperte con una Nintendo Switch tra le mani e si tratta di auricolari pensati anche per essere usati su PC con tanto di supporto per il software Armoury II, ma con un dispositivo di questo tipo, pensato per essere utilizzato più che altro all'aperto, fattori come l'efficacia della cancellazione del rumore diventano fondamentali. Noi abbiamo potuto testarle per alcune settimane in compagnia del ROG Phone II , compagno di giochi ideale per le Cetra e telefono di punta dell'azienda per chi intende giocare in mobilità.

Accessori, look e qualità audio

Tra smartphone, Nintendo Switch e ultraportatili il gaming in mobilità può contare su una platea numerosa che nel caso di giochi mobile sempre più imponenti dal punto di vista tecnico ha bisogno anche di un adeguato supporto audio. Da qui nascono prodotti come gli ASUS ROG Cetra, un paio di auricolari in-ear che non costano poco, circa 110 euro, nonostante siano cablati. Ma quanto risparmiato con la rinuncia al wireless è stato senza dubbio impiegato nella tecnologie e nella dotazione accessoria. La scatola dei Cetra include infatti tre paia di adattatori di diverse misure per adattarsi a qualsiasi orecchio, otto cuscinetti anche questi di misure differenti e una custodia rotonda con la scritta ROG in bella vista. Attaccato agli auricolari, invece, c'è il cavo USB Type-C lungo il quale troviamo un corposo controller, ospite non solo del controllo del volume ma anche dei comandi per attivare cancellazione del rumore attiva e modalità ambientale.

Per questo pesa qualcosa in più di quanto avremmo desiderato, anche se si tratta di pochi grammi di cui ci si dimentica dopo qualche minuto di utilizzo. Lo superiamo quindi, continuando a correre lungo il filo fino agli auricolari che vantano una buona robustezza, evidente al tatto, e recuperano efficacemente il design di alcuni dispositivi ROG, sfruttando linee spezzate e colorazione rossonera per dare anche ai ROG Cetra un look da dispositivo da gioco. Non a caso includono anche un logo ROG illuminato che completa un design decisamente azzeccato, anche nella vestibilità che risulta piuttosto comoda, lasciando che l'attenzione dell'utente si concentri sul sonoro generato dai driver ASUS Essence che, con 10.8 millimetri di diametro, risultano abbastanza grandi da garantire bassi corposi e un sonoro coinvolgente, tra l'altro caratterizzato da una buona qualità complessiva. Sufficiente per garantire un buon audio nei videogiochi, dove si fa notare un buon sonoro direzionale che li rende adatti anche agli sparatutto competitivi, ma anche durante la visione dei film, dove l'ascolto si fa particolarmente piacevole e avvolgente quando l'azione si riempe di esplosioni o è sottolineata da una colonna sonora roboante. Non sono invece esaltanti gli alti, almeno con le impostazioni di fabbrica, e la cosa potrebbe dare fastidio ai puristi durante l'ascolto di determinati generi musicali. Ma c'è la possibilità di ricorrere all'equalizzatore del software ROG Armoury, disponibile sia per PC che per ROG Phone 2, per rivedere una taratura inevitabilmente pensata per esaltare il gaming. Inoltre parliamo comunque di un audio di qualità superiore rispetto alla media degli auricolari, caratterizzato da un range di 20Hz < 40kHz e da un'impedenza di 16 ohm.

Abbiamo provato le Cetra con una serie di titoli e, inutile dirlo, rendono al massimo in quelle produzioni che puntano molto su un audio coinvolgente: Call of Duty in versione mobile e PUBG sono due ottimi esempi di prodotti che puntano moltissimo sull'immersività e che trovano in un prodotto simile un eccellente compagno di battaglie. Lo stesso si può dire di qualsiasi MOBA o titolo di guida, dove tra l'altro avere un'idea precisa e puntuale della direzione da cui arrivano i suoi è fondamentale. Questo non vuol dire che giocando a Candy Crush Saga vi troverete male, anzi, ma ascoltando qualche motivetto di accompagnamento si nota certamente meno la differenza tra questi e altri auricolari in ear. Discorso simile anche per altri utilizzi, come quello con Nintendo Switch. Vale anche la pena evidenziare come sia consigliabile spendere qualche minuto in compagnia delle impostazioni per trovare quelle migliori sia per giocare che per guardare i film: il risultato rispetto a quello di default sarà molto più gratificante. Lo stesso vale per i set di archetti e i cuscinetti a disposizione: Asus ha inserito nella confezione diverse opzioni tra cui scegliere e conviene esplorarle tutte, sicuri che quando avrete trovato il set up giusto per voi, avrete a disposizione un set di auricolari leggermente più pesanti del solito, è vero, ma anche molto molto comodi. Anche nel corso di lunghe sessioni.