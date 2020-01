Pokémon GO: funzione Pokémon Compagno, tutti i dettagli in un'immagine

Proprio sul finire dello scorso anno, Pokémon GO si è arricchito di una nuova meccanica di gioco: la funzione Pokémon Compagno. In questo breve articolo vi spieghiamo una volta per tutte ciò che dovete sapere, e che Niantic Labs tutto sommato non ha spiegato granché bene.

L'immagine qui di seguito riportata spiega come funziona il Pokémon Compagno di Pokémon GO, funzionalità distribuita gratuitamente su Pokémon GO con uno degli ultimi aggiornamenti gratuiti. I Pokémon Compagni presentano un livello di amicizia, come già per la lista amici di Pokémon GO: l'umore del Pokémon che sceglierete sarà inoltre sempre visibile nel suo pannello dedicato, subito richiamabile accanto all'avatar del giocatore.

Ogni volta che il livello di amicizia del Pokémon Compagno aumenta, aumentano anche i benefici ottenuti su Pokémon GO: per aumentare il livello dovrete giocare con lui, scattargli foto, dargli da mangiare, girare PokéStop mai visti prima, e altro (anche ciò viene spiegato nel menù del compagno). Raggiunto il secondo livello di amicizia, il Pokémon Compagno comincerà ad aiutarvi nella cattura dei Pokémon selvatici e a trovare regalini in giro. Al terzo livello è in grado di trovare dei souvenir utili (anche strumenti evolutivi, tra le altre cose) e percepire e indicare le posizioni dei selvatici. Infine, arrivando all'ultimo livello i suoi PL massimi aumenteranno, rendendolo più forte. L'immagine è stata realizzata dai ragazzi di Pokémon GO Raid Italia.