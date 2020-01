Pokémon GO Raid Italia, i ritrovi per il Community Day del 19 gennaio 2020

Pokémon GO sarà protagonista il 19 gennaio 2020 di nuovi Community Day, e i ragazzi di Pokémon GO Raid Italia hanno organizzato gli immancabili ritrovi: ecco tutti i dettagli!



Milano

Ritrovo il 19 Gennaio, ore 10:30 a Milano, Piazzale Cadorna, Partenza ore 11:00 e Arrivo ore 14:00 in Piazza San Babila. Gli admin del gruppo vi guideranno in questa bellissima giornata!



Maggiori Informazioni le troverete all'interno del gruppo Pokémon Go - Raid Milano e Provincia ed in loco dagli Admin di riferimento!



Al Termine del Community Day, per tutti coloro che parteciperanno al nostro Evento, verrà fatta una premiazione per chi riuscirà a catturare più Pokémon Shiny durante il Community Day!



Per i partecipanti all'evento ci sarà un premio speciale in Pikacoin, la nostra moneta virtuale di Twitch!



Il nostro Staff sarà a disposizione per Sbloccare Pacchi Meltan, approfittate dell'occasione!









Roma

Ritrovo il 19 Gennaio, ore 10:30 a Roma, Terrazza del Pincio, Partenza ore 11:00 e Arrivo ore 14:00 in Museo e Galleria Borghese. Gli admin del gruppo vi guideranno in questa bellissima giornata!



Maggiori Informazioni le troverete all'interno del gruppo Pokémon Go - Raid Roma e Provincia ed in loco dagli Admin di riferimento!



Per i partecipanti all'evento ci sarà un premio speciale in Pikacoin, la nostra moneta virtuale di Twitch!









Genova

Ritrovo il 19 Gennaio, ore 10:50 a Genova, Piazza Rosolino Pilo, Partenza ore 11:00 e Arrivo ore 14:00 in Piazza Rosolino Pilo. Gli admin del gruppo vi guideranno in questa bellissima giornata!



Maggiori Informazioni le troverete all'interno del gruppo Pokémon Go - Genova Ponente ed in loco dagli Admin di riferimento!



Il nostro Staff sarà a disposizione per Sbloccare Pacchi Meltan, approfittate dell'occasione!









Vigevano

Ritrovo il 19 Gennaio, ore 10:30 a Vigevano, Castello, Partenza ore 11:00 e Arrivo ore 14:00 in Parco Parri. Gli admin del gruppo vi guideranno in questa bellissima giornata!



Maggiori Informazioni le troverete all'interno del gruppo Pokémon Go - Vigevano ed in loco dagli Admin di riferimento!



Il nostro Staff sarà a disposizione per Sbloccare Pacchi Meltan, approfittate dell'occasione!









Martina Franca

Ritrovo il 19 Gennaio, ore 10:30 a Martina Franca, Piazza 20 Settembre, Partenza ore 11:00 e Arrivo ore 14:00 in Piazza Plebiscito. Gli admin del gruppo vi guideranno in questa bellissima giornata!



Maggiori Informazioni le troverete all'interno del gruppo Pokémon Go - Martina Franca ed in loco dagli Admin di riferimento!



Il nostro Staff sarà a disposizione per Sbloccare Pacchi Meltan, approfittate dell'occasione!









Bari

Ritrovo il 19 Gennaio, ore 10:30 a Bari, Parco 2 Giugno, Partenza ore 11:00 e Arrivo ore 14:00 nella Palestra Stele delle Tartarughe. Gli admin del gruppo vi guideranno in questa bellissima giornata!



Maggiori Informazioni le troverete all'interno del gruppo Pokémon Go - Bari ed in loco dagli Admin di riferimento!



Il nostro Staff sarà a disposizione per Sbloccare Pacchi Meltan, approfittate dell'occasione!









Torino

Ritrovo il 19 Gennaio, ore 10:30 a Torino, Borgo Medievale, Partenza ore 11:00 e Arrivo ore 14:00 in Borgo Medievale. Gli admin del gruppo vi guideranno in questa bellissima giornata!



Maggiori Informazioni le troverete all'interno del gruppo Pokémon Go - Torino ed in loco dagli Admin di riferimento!



Il nostro Staff sarà a disposizione per Sbloccare Pacchi Meltan, approfittate dell'occasione!









Taranto

Ritrovo il 19 Gennaio, ore 10:30 a Taranto, Piazza Garibaldi, Partenza ore 11:00 e Arrivo ore 14:00 in Piazza M. Immacolata. Gli admin del gruppo vi guideranno in questa bellissima giornata!



Maggiori Informazioni le troverete all'interno del gruppo Pokémon Go - Taranto ed in loco dagli Admin di riferimento!



Il nostro Staff sarà a disposizione per Sbloccare Pacchi Meltan, approfittate dell'occasione!