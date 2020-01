Fortnite: visita diversi camion Street Food (Rimedio VS Tossina)

Si chiama Visita diversi camion Street Food, ed è una sfida a tempo straordinario di Fortnite Capitolo 2 inclusa nel set Rimedio VS Tossina. Se avete dei problemi procedendo nel suo completamento, non disperate: questa guida li risolverà molto presto.

Per completare la sfida Visita diversi camion Street Food di Fortnite Capitolo 2, set Rimedio VS Tossina, non dovrete fare altro che atterrare sulla mappa di gioco e visitare tre dei camion citati: potete portare a termine l'azione anche in partite diverse, purché ovviamente siano camion street food posizionati in differenti aree di gioco. Ci sono molto più di tre singoli mezzi sulla mappa di gioco di Epic Games, solitamente sempre un po' isolati dai centri cittadini. Li riconoscerete immediatamente, in quanto contrassegnati da una testa di pomodoro gigante.

Il video qui di seguito riportato vi mostra come completare rapidamente la missione, con la posizione dei principali camion street food della mappa di gioco di Epic Games. Una volta completata la sfida, Fortnite Capitolo 2 Rimedio VS Tossina vi proporrà nuovi compiti: restate sulle nostre pagine per tutte le guide del caso.