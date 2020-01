Expert, volantino OrangeBest del 13-26 gennaio. In offerta iPhone 11, smart TV Samsung e tanto altro

Expert pubblica il primo volantino dell'anno. Nell'OrangeBest, attivo dal 13 al 26 gennaio, sono in offerta tra le altre cose iPhone 11, smart TV Samsung e tanto altro.



Il nuovo volantino Expert è valido dal 13 al 26 dicembre 2020 su oltre 100 punti vendita della catena in questione sparsi un po' per tutta Italia. Qua ci limitiamo a segnalare alcune interessanti opzioni presenti, anche perché molte offerte saranno presenti direttamente nel punto vendita.



Gli sconti vanno del 10% per la telefonia, 15% per l'informatica, 20% per i televisori, 25% per i climatizzatori, mentre abbiamo un 30% su piccoli e grandi elettrodomestici. Tra i prodotti più interessanti troviamo iPhone 11 a 755€, Macbook Pro 13″ a 1316,65€ e quattro TV 4K LED, due di Samsung QLED e una di Sony OLED e l'ultima Samsung Led, con uno sconto del 20% sui prezzi di listino.



Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.