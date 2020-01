Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, Joker di Persona 5 sarà tra i possibili costumi?

In Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, l'atteso remake dell'omonimo gioco per Wii U, potrebbe esserci un omaggio a Joker, il protagonista di Persona 5. Un utente dovrebbe aver scovato su Amazon.jp una foto del costume del leader dei Phantom Thieves all'interno del nuovo gioco di Atlus.



Una possibilità che non stravolge in nessun modo le potenziali qualità del nuovo prodotto di Atlus, ma i tanti fan di Persona 5 apprezzeranno sicuramente. Sembra proprio che il protagonista di Tokyo Mirage Sessions Itsuki Aoi si potrà vestire da Joker, il suo "collega" di Persona 5.



A scovare la novità è stato Oscar un appassionato che ha spulciato la pagina del gioco su Amazon.jp e ha notato il dettaglio sul retro della copertina. Dopodiché ha condiviso tutto su Twitter.



Joker from Persona 5 appears to be Itsuki's new collab costume in TMS ♯FE Encore, according to a new screenshot on the back of the Japanese box as it appears on Amazon JP https://t.co/I8xvVtbbh8 pic.twitter.com/OqoUN35jdc