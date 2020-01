One Piece, Rufy Gear Fourth Snakeman in una statua a grandezza naturale

L'evento Jump Festa 2020 ha riservato più di una sorpresa agli amanti di manga e anime, ma al di là dei nuovi annunci molti dettagli della fiera non sono di certo passati inosservati... per esempio una statua colossale dedicata al protagonista di One Piece, celebre opera del mangaka Eiichiro Oda.

In occasione del Jump Festa 2020, Bandai Namco, Toei Animation e compagnia hanno esposto una statua a grandezza naturale di Rufy Cappello di Paglia, protagonista di One Piece. Ma non una statua qualsiasi: una spettacolare scultura dedicata al Gear Fourth Snakeman, davvero imperdibile per gli appassionati. Trovate un'immagine poco più avanti, in calce a questo articolo: la trasformazione in questione è stata usata per la prima volta da Rufy nell'arco narrativo di Whole Cake Island.

E restando in tema One Piece, il nuovo capitolo del manga verrà pubblicato proprio in questi giorni. Controllate le nostre pagine, perché non appena possibile torneremo a parlarvene con tutti i dettagli.