Fortnite: Makak e Brat nel negozio dell'11 gennaio 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 è ufficialmente arrivato, e oggi sabato 11 gennaio 2020 propone nuovi contenuti degni di nota che non avete mai visto prima. Vediamo tutti i dettagli in questo rapido articolo, direttamente dagli sviluppatori di Epic Games.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi troverete Makak, la nuova skin della scimmietta: viene venduta al prezzo di 1200 V-buck, circa 12 euro al cambio. E sarà anche l'unica spesa necessaria, dato che non ci sono altri contenuti, attualmente, per completare il suo set. Torna disponibile anche Brat, l'hot-dog, proposto all'identico prezzo (e con una scia inclusa). I balletti in evidenza oggi sono Scatenati, Piroetta e Giubilo.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 dell'11 gennaio 2020, con rispettivi prezzi. Vi ricordiamo che le sfide Rimedio VS Tossina sono ora disponibili per il completamento.

Makak (Costume) - 1200 V-buck

Brat (Costume) - 1200 V-buck

Pennuto Volante (Deltaplano) - 800 V-buck

Corvo (Costume) - 2000 V-buck

Fiore del Sogno (Costume) - 1500 V-buck

Vendetta (Costume) - 1200 V-buck

Giubilo (Emote) - 200 V-buck

Bacchetta a stella (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Scatenati (Emote) - 800 V-buck

Piroetta (Emote) - 200 V-buck