Fortnite, sfide Rimedio VS Tossina disponibili: i dettagli da Epic Games

Tempo di nuove missioni, su Fortnite Capitolo 2: nel momento in cui scriviamo, Epic Games ha appena reso disponibili le sfide del nuovo set Rimedio VS Tossina. Salvo imprevisti queste ultime dovrebbe essere tecnicamente le sfide a tempo straordinario della Stagione 1 del Capitolo 2, ma su questo aspetto attendiamo conferme dagli sviluppatori.

Tre sfide del set Rimedio VS Tossina sono subito disponibili su Fortnite Capitolo 2, le altre verranno sbloccate progressivamente. Il nostro consiglio è di completarle velocemente e subito, in modo da portare a livelli più elevati il proprio Pass Battaglia e ottenere così la versione completa della Skin Palla 8 corrotta dal virus, che si sblocca al livello 300. Qui di seguito trovate l'elenco con tutte le sfide Rimedio VS Tossina, il cui livello di difficoltà si attesta su quello degli scorsi set (eccezion fatta per Estendi Obiettivi).

Visita diversi camion street food

Ottieni medaglie Superstite argento

Eliminazioni con mitragliette

Cerca dei forzieri nei luoghi storici

Raggiungi 100 punti salute e scudo in partite diverse

Infliggi danni agli avversari con un'arma comune, non comune e rara in una partita singola

Infliggi danno alle strutture nemiche

Visita diverse fermate del bus in una partita singola

Ottieni encomi da specialista d'armi infliggendo danni con armi

Prendi un pesce prima degli altri, atterra prima degli altri dal buss battaglia e ottieni un'eliminazione prima degli altri