The Division 2, Episodio 3: Ubisoft annuncia il periodo di uscita

The Division 2 vedrà l'uscita dell'Episodio 3 a febbraio: lo ha annunciato Ubisoft nel corso dell'ultimo aggiornamento sullo stato del gioco.



Gli sviluppatori hanno rivelato che questo nuovo DLC di Tom Clancy's The Division 2 sarà ambientato a Coney Island, New York, e che i Cleaners del primo episodio faranno il proprio ritorno per l'occasione.



Sullo sfondo di Coney Island potremo prendere parte a due missioni principali, accedere a nuove specializzazioni e sbloccarle immeidatamente qualora si possieda il Pass Anno 1. Saranno inoltre disponibili due nuove assegnazioni classificate.



Non sarà tuttavia presente il secondo raid, Foundry: sarebbe dovuto arrivare a ottobre ma è stato rinviato e farà il proprio debutto dopo l'uscita dell'Episodio 3.