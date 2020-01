PS5, per Sony il logo non deve essere originale, deve ricordare PS4

Secondo Jim Ryan, il nuovo boss di Sony, il logo di PS5 non deve essere originale, anzi. Il suo obiettivo deve essere quello di rendere evidente la continuità con il brand PlayStation, in particolare con PS4.



Una risposta che sembra pensata per tutti quelli che hanno preso in giro il logo di PS5 per la sua assenza di originalità. "Per noi è importante che il logo manifesti un senso di continuità con il brand PlayStation," ha affermato. "Tutti quelli che lo vedono devono pensare immediatamente e positivamente 'è una PlayStation'."



Un ragionamento che sembra aver fatto centro, dato che il logo di PS5 è diventata l'immagine gaming più popolare di sempre su Instagram.



Questo è importante soprattutto in vista del periodo nel quale PS4 e PlayStation 5 saranno contemporaneamente sul mercato. Ryan, infatti, non intende abbandonare i vecchi giocatori. "Ci sono oltre 100 milioni di PlayStation 4 nel mondo. Fanno parte della nostra community, abbiamo l'obbligo di renderli felici e assorbirli nel mondo PlayStation."