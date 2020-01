PS5, logo preso in giro da un video, diventato virale

Un video che ironizza sul logo di PS5 presentato al CES 2020 è diventato virale, ottenendo milioni di visualizzazioni, per lo stupore di Chris Trenary, l'autore, che non si aspettava un simile successo per il suo filmato di 12 secondi.



Il video mostra il logo di PS4 aperto in un programma di grafica, da cui l'autore cancella il numero 4 aggiungendo il 5 per formare il logo di PS5. Ovviamente si tratta di un modo di ironizzare sulla presunta pigrizia di Sony per non aver proposto nulla di nuovo per la sua nuova console. Trenary ci tiene comunque a far sapere che a lui il logo piace, solo che gli sembra assurdo che Sony lo abbia addirittura portato a una conferenza dandogli così tanto risalto. Del resto, visto che sono due giorni che se ne parla, male non ha fatto.



Su Twitter, il video è stato visto più di tre milioni di volte, è stato condiviso quasi centomila volte e ha ottenuto quasi trecentomila Mi piace. Su YouTube è stato visto quasi 500.000 volte.



Ovviamente la scelta del logo di PS5 ha richiesto più lavoro di quello che sembra, perché sarà stato valutato da diversi reparti di Sony prima di essere approvato, nonostante la continuità totale con il passato. Ciò non toglie che il video sia divertente.