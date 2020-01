Pokémon GO: Community Day di gennaio 2020, Piplup sarà il protagonista

Finalmente gli sviluppatori di Niantic Labs si sono decisi a condividere con i propri giocatori le informazioni circa il prossimo Pokémon GO Community Day, che si terrà il prossimo 19 gennaio 2020. Indovinate un po' chi sarà il protagonista? Esattamente, Piplup. Ma abbiamo anche tanti altri dettagli.

Cominciamo da data e orari dell'evento: il Community Day di Pokémon GO del 19 gennaio 2020 si terrà dalle ore 15:00 alle ore 18:00, orario italiano locale, nell'emisfero australe. Nell'emisfero boreale, invece, gli orari saranno quelli che ben dovreste conoscere, ormai: 11.00-14.00 dello stesso giorno. Questo è il primo Pokémon GO Community Day dall'orario bipartito. Il protagonista confermato è Piplup, primo starter della Quarta Generazione di Sinnoh.

Altre informazioni utili per tutti i giocatori che prenderanno parte all'evento: tra i bonus saranno presenti una distanza ridotta per la schiusa delle uova, ed Esche Pokémon dalla durata pari a tre ore invece dei soliti trenta minuti. A questo punto attendiamo semplicemente la conferma della mossa speciale che Piplup apprenderà evolvendosi in Empoleon.