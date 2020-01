Pokémon GO: Heatran disponibile nei Raid Leggendari di Livello Cinque

Virizion è ormai solo un lontano ricordo all'interno di Pokémon GO, il titolo mobile sviluppato e pubblicato gratuitamente dagli sviluppatori di Niantic Labs su smartphone android e dispositivi iOS. A partire da oggi, infatti, Heatran torna ufficialmente nei Raid. Vediamo dunque tutti i dettagli che dovete conoscere.

Heatran è nel momento in cui scriviamo già disponibile all'interno di Pokémon GO, nei Raid Leggendari di Livello Cinque: il Pokémon Leggendario della Quarta Generazione di Sinnoh debuttò lo scorso anno nel titolo mobile, ed è la prima volta che torna ufficialmente. Resterà a disposizione degli Allenatori più temerari fino a febbraio 2020 inoltrato, dunque avrete tempo a sufficienza per sconfiggerlo, catturarlo e aggiungerlo alla vostra collezione. Ma riuscirete a fare lo stesso anche per la sua versione cromatica?

Ebbene sì, in occasione del suo ritorno Niantic Labs ha reso disponibile per la prima volta in assoluto su Pokémon GO anche Heatran Shiny, la versione cromatica del Pokémon di Lava. La possibilità di incontrarlo è di circa 1/20 Raid Leggendari, dunque sicuramente avrete bisogno di più tentativi; d'altro canto in questo caso la cattura è garantita.