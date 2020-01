Vodafone, TIM, Wind Tre: nuove sanzioni dall'Antitrust, per discriminazione di IBAN europei

Non sembra sia possibile che trascorrano almeno tre mesi senza una sanzione dell'Antitrust nei confronti di alcuni operatori storici italiani come Vodafone, TIM e Wind Tre. Scopriamo allora qual è il nuovo procedimento sanzionatorio avviato dall'AGCM giusto in questa seconda settimana di gennaio 2020.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiano, l'Antitrust, ha avviato un nuovo procedimento sanzionatorio nei confronti di Vodafone, TIM e Wind Tre, per discriminazione sugli IBAN Europei. "E che cosa significa?" potreste chiedervi, ed ecco dunque la spiegazione: la sanzione arriverà perché questi operatori hanno reso impossibile poter domiciliare il proprio contratto di telefonia (fissa o mobile) su un conto corrente estero, precisamente con IBAN di banche europee zona SEPA. Questo invece è previsto eccome dalla normativa vigente, secondo l'articolo 9 del Regolamento UE n. 260/2012.

La questione, volendo essere pignoli, è anche più vecchia: un primo avviso dall'Antitrust era arrivato già nell'aprile 2019, sempre nei confronti di questi operatori, che avevano circa un anno di tempo per mettersi in regola. Pare non lo abbiano fatto, e quindi è plausibile che a breve scattino nuove multe: vi terremo aggiornati.