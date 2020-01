Vodafone RED Days: smartphone Samsung, Huawei e Xiaomi a rate zero (gennaio 2020)

Torna a gennaio 2020 la promozione di Vodafone Italia nota come Vodafone RED Days: permetterà di acquistare, per l'intero mese, smartphone android Samsung, Huawei e Xiaomi a prezzi vantaggiosi, volendo anche a rate zero senza interessi di sorta. Vediamo dunque tutti i dettagli che dovete conoscere.

Alcuni degli smartphone proposti dal Vodafone RED Days di Vodafone Italia sono il Samsung A10 e il Huawei Y6 (anticipo di 29,99 euro), Vodafone V10 (anticipo di 19,99 euro), LG K30 (anticipo di 9,99), Xiaomi Redmi 7 (new entry con anticipo di 19,99 euro), Vodafone N10 (anticipo di 9,99 euro). Questi modelli saranno disponibili per l'acquisto a rate zero per i clienti con una delle seguenti offerte attive: Vodafone RED Smart, RED Ultra, Shake it Easy, Shake Remix Unlimited Junior, Vodafone Facile o Vodafone One Pro.

Da annotare anche la presenza di Samsung A10, disponibile per l'acquisto con un anticipo di 19,99 euro, e dello Xiaomi RedMi GO, con anticipo di 9,99 euro. Entrambi gli smartphone android in questione sono disponibili per i clienti GIGA Family in possesso di una qualsiasi tra le offerte Infinito, RED, Shake it Easy, Shake Remix Unlimited Junior, Vodafone Facile, Vodafone One Pro, C'All e Special.