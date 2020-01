Vodafone Happy New Year 2020: GIGA illimitati per festeggiare il nuovo anno

L'anno nuovo è cominciato, e l'operatore storico italiano Vodafone Italia è pronto ad augurarlo a tutti i suoi clienti delle telefonia mobile, con una simpatica iniziativa a base di GIGA illimitati. Vediamo dunque tutti i dettagli che dovete conoscere, in questo articolo a tema Vodafone Happy New Year 2020.

Vodafone Happy New Year 2020 di Vodafone Italia prevede gratuitamente per alcuni clienti delle telefonia mobile Vodafone Infinito 2 giorni, una promozione a base di GIGA illimitati validi per 48 ore a partire dall'attivazione. Per aderire all'iniziativa bisognerà ricevere questo specifico SMS da parte di Vodafone Italia (solo per già clienti Vodafone): "Vodafone ti augura un 2020 pieno di felicità e ti regala 2 giorni di Giga illimitati. Dimentica i Giga e goditi la vita. Chiama il 42100 e attiva entro il 3/1".

Avete già ricevuto l'SMS per festeggiare il 2020 in compagnia di Vodafone Italia? Per attivare i GIGA illimitati sarà sufficiente chiamare il numero 42100 e attendere poi la conferma da parte dell'operatore.