Vodafone Special Unlimited con Xiaomi Redmi Note 8T e 50GB, da oggi 21 dicembre 2019

A partire dalla giornata di oggi, sabato 21 dicembre 2019, Vodafone Italia propone un nuovo bundle tra i tanti presenti in occasione del Red Friday 2019 (che è anche uno degli ultimi dell'anno). Lo smartphone android appena arrivato è Xiaomi Redmi Note 8T, vediamo tutti i dettagli.

Vodafone propone Vodafone Special Unlimited con Xiaomi Redmi Note 8T. Dal punto di vista dei contenuti, l'offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, SMS altrettanto illimitati e 50 GIGA di internet in 2G, 3G e 4G fino a 600 Mbps in download. Il prezzo di abbonamento mensile è fissato a 7 euro; per accedere alla promozione bisognerà provenire da operatori come iliad, FastWeb o altri operatori virtuali, trattandosi di un'offerta operator attack.

Lo smartphone android Xiaomi Redmi Note 8T 64GB potrà poi essere vostro a rate mensili di 3,99 euro, con un anticipo di 9,99 euro al momento della sottoscrizione dell'offerta. Di Conseguenza il costo mensile complessivo (offerta + smartphone) sarà di 10,99 euro per trenta mesi.