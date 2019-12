PewDiePie contro Xbox Series X per il goffo design

Felix Kjellberg, in arte PewDiePie non ha gradito il design di Xbox Series X, che considera goffo. Da quanto è stata annunciata, la nuova Xbox ha visto emergere in rete pareri contrastanti, con alcuni che l'hanno paragonata a un frigorifero, trasformandola in un vero e proprio meme.



Per questo è finita nella trasmissione di PewDiePie 'Meme Review", dove la star del web ha indicato lo strano design a torre PC come una scelta di marketing per far parlare della console: "Parlando di Xbox, avete visto che roba? Pensa che questo sia un nuovo tipo di marketing multilayer, dove i brand rendono i loro prodotti deliberatamente goffi così che le persone dicano 'ahah, sembra stupido!', e nel mentre Xbox 'Marketing gratis, baby!"



PewDiePie ha quindi paragonato Xbox Series X ad altri prodotti recenti, come il Cybertruck di Elen Musk e la sua strana forma ad auto low-poly, per poi concludere: "Sembra un frigorifero, mi chiedo che snack si possano prendere da Xbox Series X. Wow, deliziosi< /em>."