Pokémon GO Compagni d'Avventura, la modalità AR di gruppo disponibile in beta

Negli ultimi giorni gli sviluppatori di Niantic Labs hanno rilasciato a sorpresa la nuova funzionalità di gioco di Pokémon GO, probabilmente la più importante di sempre dopo l'introduzione delle lotte PvP lo scorso anno. Parliamo dei Compagni di Avventura, cui si aggiunge proprio in queste ore la modalità AR di Gruppo.

La Modalità AR di Gruppo di Pokémon GO rappresenta un arricchimento della funzione compagni d'avventura: per farla breve, attivando la realtà aumentata il giocatore potrà vedere non solo il proprio mostriciattolo tascabile compagno nel mondo reale, ma anche quelli degli altri giocatori vicini, e anche interagire con gli stessi accarezzandoli, dando loro bacche da mangiare e molto altro ancora. Ciò spinge i giocatori nello stesso luogo a socializzare; la beta della modalità AR di gruppo è ora disponibile in paesi come Svezia, Italia, Olanda, Messico, Germania, Taiwan e Regno Uniti, ma non è da escludere che prossimamente possa arrivare anche altrove e in modo stabile.

Molto presto cominceranno gli eventi di Pokémon GO dedicati al Natale 2019, intanto da oggi sono tornati Lugia e Ho-Oh nei Raid Leggendari di livello cinque: correte ad affrontarli!