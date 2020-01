Steam Awards 2019: vediamo i vincitori dei premi di Steam ufficiali per il 2019

Sono infine stati svelati gli Steam Awards 2019 , ovvero i Premi di Steam ufficiali per quanto riguarda l'anno appena concluso, con vari giochi che risultano vincitori nelle diverse categorie previste. Il Gioco dell'Anno , ovvero il premio solitamente più importante in questi casi, è stato assegnato a Sekiro: Shadows Die Twice , ribadendo dunque la medesima scelta effettuata anche da altre iniziative simili e awards vari, a rimarcare come il nuovo gioco di From Software sia rimasto particolarmente impresso a critica e pubblico. Tuttavia, è interessante vedere anche quali siano gli altri vincitori in ogni diversa categoria prevista dagli Steam Awards 2019, che riportiamo qui sotto.

Per tutte le spiegazioni sulle diverse categorie e i vari candidati che erano stati nominati per ogni premio vi rimandiamo alla pagina sui Premi di Steam 2019. Specifichiamo qui che per il premio "Atto d'amore" si intendono quei giochi che continuano ad essere particolarmente venduti anche a distanza di anni dal lancio e che per il "Miglior gioco in cui fai pena" sono stati presi in considerazione quei titoli che richiedono un certo impegno in termini di controlli ed esecuzione, dunque con una difficoltà piuttosto elevata, a quanto pare.