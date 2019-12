Steam, i giochi più venduti e giocati del 2019 nel negozio di Valve

Steam ha pubblicato il suo classico resoconto di fine anno, indicando i giochi più venduti e giocati del 2019 tra quelli disponibili nel negozio. Come sempre non sono state indicate le unità vendute effettive dei singoli giochi, ma solo il loro livello:

Platino - prime dodici posizioni

Oro - dalla tredicesima alla ventiquattresima posizione

Argento - dalla venticinquesima alla quarantesima posizione

Bronzo - dalla quarantunesima alla centesima posizione