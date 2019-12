Pokémon GO: Snover e Stantler Shiny sono ora disponibili

Nel momento in cui scriviamo Niantic Labs ha aggiunto nuovi Pokémon Shiny al proprio titolo mobile, pubblicato gratuitamente su dispositivi android e iOS. Questa iniziativa sarà un nuovo incentivo, per tutti gli Allenatori di Pokémon GO, ad uscire di casa per arricchire la propria collezione.

I Pokémon in questione sono Snover e Stantler, entrambi ora disponibili in forma shiny o cromatica all'interno di Pokémon GO: questo è uno dei tanti bonus che fanno parte del grande evento di Natale 2019; l'evento proseguirà ancora per qualche giorno all'interno del titolo. Lo shiny rate di Snover e Stantler Shiny, per il momento, non sembra essere aumentato, ma lo spawn dei mostriciattoli tascabili in questione invece è decisamente tarato verso l'alto, assieme a quello di Sneasel e Spheal.

Terminato l'evento di Natale 2019 di Pokémon GO, Stantler e Snover diventeranno praticamente introvabili (Snover, ad esempio, non fa neppure nidi). Il nostro consiglio è dunque quello di catturare il maggior numero possibile di esemplari; nel fine settimana debutterà su Pokémon GO una nuova iniziativa legata a Regice.