Pokémon GO, i Pokémon come animaletti domestici nel nuovo spot giapponese

Simpatico il nuovo trailer giapponese di Pokémon GO, rilasciato in occasione del Natale, in cui possiamo vedere i Pokémon utilizzati come animali domestici e vivere insieme agli esseri umani. Pikachu che vi accoglie a casa festante dopo una lunga giornata di lavoro, non è un sogno? No. Fa niente, perché trovate comunque il trailer in testa alla notizia.



Come saprete, Pokémon GO è un titolo free-to-play di Niantic Labs, con ovviamente microtransazioni, in cui bisogna andare a caccia di Pokémon nella realtà, tramite un sistema di realtà aumentata che ha fatto scuola.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che stanno iniziando su Pokémon GO gli eventi del Natale 2019, con tanti Pokémon rari ed esclusivi da catturare. Non perdetene nemmeno uno, ci raccomandiamo. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Pokémon GO è disponibile per sistemi iOS e Android.