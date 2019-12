Dr Disrespect al lavoro su Call of Duty: Modern Warfare, vuole realizzare nuove mappe 2v2

Il 22 dicembre 2019 Dr Disrespect ha svelato di voler realizzare delle nuove mappe 2v2 per Call of Duty: Modern Warfare, dopo aver ricevuto i complimenti dai suoi fan per i design precedenti.



Molti non sanno che lo strambo personaggio era in realtà un map designer professionista, anche molto bravo, che lavorò proprio per Infinity Ward alle mappe multiplayer Solar, Horizon, Ascend di Call of Duty: Advanced Warfare. Solo successivamente il Dr Disrespect ha scoperto la sua vocazione per lo streaming e si è riciclato come personaggio su Twitch, ottenendo molti più soldi di quanti ne facesse sviluppando videogiochi. Se vogliamo è la parabola vivente dei nostri tempi.



Stando al materiale rilasciato finora, la prima mappa del Dr Disrespect sarà ambientata a bordo di un sottomarino, mentre la seconda è stata solo taggata "Ancient" senza specifiche di sorta. Ovviamente in questo caso non sta realizzando le mappe per Infinity Ward, ma solo per se stesso e i suoi fan.



Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare è disponibile per PC, Xbox One e PS4.