Fortnite Mezz'Inverno, danza davanti agli alberi di Natale in diversi luoghi indicati

Epic Games ha appena rilasciato una nuova sfida per Fortnite Capitolo 2: si tratta di danza davanti agli alberi di Natale in diversi luoghi indicati, ed è naturalmente pensata per l'evento di Natale 2019 noto come Mezz'Inverno. In questa rapida guida, neanche a chiederlo, vi aiuteremo nel completamento della missione, in modo rapido e indolore.

Presso determinati punti di interesse della nuova mappa di Fortnite Capitolo 2, Epic Games ha posizionato dei luminosissimi alberi di Natale. Tutto ciò che dovrete fare è recarvi nei pressi degli alberi e lanciare un balletto o una emote, senza finire massacrati dai nemici ovviamente. Come sempre la modalità di gioco migliore per completare la sfida è Rissa a Squadre, perché essendo presente il respawn vi permette di visitare più luoghi indicati nello stesso match.

Il video qui di seguito riportato vi mostrerà la posizione degli alberi di Natale di Fortnite Capitolo 2: sarà dunque utilissimo mentre vi dedicate alla sfida danza davanti agli alberi di Natale in diversi luoghi indicati.