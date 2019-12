Samsung Galaxy Note 9 e Android 10, quarta beta disponibile

In queste ore Samsung Galaxy Note 9 riceve ufficialmente la quarta beta dedicata ad Android 10, il nuovo sistema operativo targato Google che negli ultimi mesi del 2019 ha cominciato già a raggiungere un buon numero di dispositivi e smartphone android top di gamma. Vediamo dunque ciò che c'è da sapere per gli utenti.

La quarta beta di Android 10 per Samsung Galaxy Note 9, come potete immaginare, reca con sé anche One UI 2.0, la nuova interfaccia utente di Samsung. Il firmware pesa 167MB ed è contrassegnato dalla build N960FXXU4ZSLB; per installarlo dovete rientrare tra gli utenti Samsung che hanno aderito al programma di beta testing. Questa dovrebbe essere l'ultima beta di Android 10, perché mancano bug di sorta da segnalare.

Android 10 dovrebbe arrivare una volta per tutte su Samsung Galaxy Note 9 a gennaio 2020, vi notificheremo non appena emergerà una data più precisa. Eccovi intanto il changelog ufficiale della quarta beta.

Patch di sicurezza: 1 dicembre 2019

Risolto un problema con la traduzione S-Pen non disponibile e errore OCR