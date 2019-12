PlayStation Plus, i giochi gratis del 2019 valgono quasi 1000 dollari

Gli abbonati PlayStation Plus hanno ricevuto giochi gratis per 894,68 dollari nel 2019. Questa, e altre interessanti statistiche, sono state ricavate da Polygon analizzando i giochi regalati nel corso dell'anno che sta per concludersi.



Ad esempio si è scoperto che la media Metacritic dei regali è stata di 77,6, ossia 8,1 punti in più rispetto ai giochi regalati nel 2018. Va detto però che fino a febbraio 2019 venivano regalati anche giochi per PS3 e PS Vita, quindi i numeri non sono perfettamente comparabili.



Vediamo le statistiche più rilevanti in breve:



Mese con la media più alta su Metacritic: Ottobre (90,5) con The Last of Us Remastered (95) e MLB The Show 19 (86).

Ottobre (90,5) con The Last of Us Remastered (95) e MLB The Show 19 (86). Mese con i giochi di maggior valore complessivo: gennaio (134,94 dollari) con Steep ($29.99), Portal Knights ($19.99), Zone of the Enders HD Collection ($34.99), Amplitude ($19.99) e Super Mutant Alien Assault ($9.99). Dopo che sono stati rimossi i giochi PS3 e PS Vita dal servizio, giugno, agosto e settembre hanno avuto giochi per un valore di 79,98 dollari.

gennaio (134,94 dollari) con Steep ($29.99), Portal Knights ($19.99), Zone of the Enders HD Collection ($34.99), Amplitude ($19.99) e Super Mutant Alien Assault ($9.99). Dopo che sono stati rimossi i giochi PS3 e PS Vita dal servizio, giugno, agosto e settembre hanno avuto giochi per un valore di 79,98 dollari. Mese con i giochi più recenti: aprile (1 anno e 5 mesi) con Conan Exiles (maggio 2018) e The Surge (maggio 2017).

aprile (1 anno e 5 mesi) con Conan Exiles (maggio 2018) e The Surge (maggio 2017). Mese con la media più bassa su Metacritic: gennaio (65.5) con Steep (71), Portal Knights (71), Zone of the Enders HD Collection (73), Amplitude (74), Super Mutant Alien Assault (67) e Fallen Legion: Flames of Rebellion (37).

gennaio (65.5) con Steep (71), Portal Knights (71), Zone of the Enders HD Collection (73), Amplitude (74), Super Mutant Alien Assault (67) e Fallen Legion: Flames of Rebellion (37). Mese con i gioco di minor valore: maggio (36,98 dollari) con What Remains of Edith Finch ($19.99) e Overcooked! ($16.99).

maggio (36,98 dollari) con What Remains of Edith Finch ($19.99) e Overcooked! ($16.99). Mese con i giochi più vecchi: febbraio (3 anni, 10 mesi) con For Honor (febbraio 2017), Hitman: the Complete First Season (marzo 2016), Divekick (agosto 2013), Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (giugno 2008), Gunhouse (aprile 2018) e Rogue Aces (April 2018).

febbraio (3 anni, 10 mesi) con For Honor (febbraio 2017), Hitman: the Complete First Season (marzo 2016), Divekick (agosto 2013), Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (giugno 2008), Gunhouse (aprile 2018) e Rogue Aces (April 2018). Pubblicati da Sony: Detroit: Become Human, Wipeout Omega Collection, MLB the Show 19 e The Last of Us Remastered. Quattro titoli.

Detroit: Become Human, Wipeout Omega Collection, MLB the Show 19 e The Last of Us Remastered. Quattro titoli. I publisher con più giochi: Sony, seguita da Ubisoft (Steep e For Honor) e Konami (Zone of the Enders HD Collection e Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots).

Sony, seguita da Ubisoft (Steep e For Honor) e Konami (Zone of the Enders HD Collection e Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots). Apparsi prima sui Games With Gold: The Witness (aprile 2018), For Honor (agosto 2018), Overcooked! (ottobre 2018) e Hitman: The Complete First Season (settembre 2019).

The Witness (aprile 2018), For Honor (agosto 2018), Overcooked! (ottobre 2018) e Hitman: The Complete First Season (settembre 2019).

Valore totale: $894.68