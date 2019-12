Death Stranding, arrivano i cappelli di Babbo Natale

Death Stranding è stato arricchito con una gradita sorpresa per chi vuole vivere le festività natalizie nel gioco: dei cappelli di Babbo Natale. A introdurre questa originalissima caratteristica è stato l'aggiornamento 1.08. Insomma, ora il protagonista Sam Porter Bridges potrà fare le sue consegne indossando uno splendido cappello rosso con pom pom bianco. Quale gioco migliore per emulare le gesta del robusto uomo del nord che porta regali ai bambini?



In realtà i cappelli sono stati dati anche a vari Prepper sparsi per le città. Insomma, la cronopioggia non ha potuto nulla contro lo spirito natalizio, che ha pervaso anche le desolate lande di Death Stranding, sotto la super visione di Hideo Kojima, che immaginiamo avrà avuto l'ultima parola su questa preziosa novità. Chissà in base a cosa sono stati scelti i Prepper a cui dare i cappelli, visto che non tutti li hanno ricevuti. Che alcuni non festeggino il Natale?



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Death Stranding è disponibile per PS4. Nell'estate del 2020 arriverà anche su PC.