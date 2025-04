Death Stranding ha superato un nuovo record di giocatori, annuncia Kojima Productions

Un successo continuativo

Ovviamente, molti dei 20 milioni di giocatori registrati sono anche acquirenti del gioco, considerando che il titolo è uscito nel 2019 e da allora ha venduto molto, ma è probabile che una gran parte degli utenti rilevati provenga anche da altre forme di fruizione.



Death Stranding è stato inserito tempo fa nel catalogo di PC Game Pass, dal quale probabilmente molti utenti hanno giocato al titolo di Kojima Productions, ma è stato distribuito anche come regalo gratis attraverso Epic Games Store, altro possibile canale di diffusione ulteriore.

In ogni caso, considerando le sue particolarità è notevole sapere che Death Stranding ha infine superato i 20 milioni di giocatori, come solo i grandi best seller videoludici riescono a fare di recente. Il successo raggiunto tornerà peraltro utile alla promozione di Death Stranding 2: On the Beach, il nuovo capitolo che ha recentemente ricevuto una data di uscita e sarà disponibile dal 26 giugno su PS5, in arrivo poi anche su PC e probabilmente altre piattaforme in seguito.