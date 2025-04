Il famigerato Blue Screen of Death di Windows cambierà colore e design, nei progetti di Microsoft

Nonostante questo, sembra proprio che la compagnia abbia intenzione di tornare a rimaneggiare il BSOD e utilizzare nuovamente il colore nero per lo sfondo, così come avevamo visto nelle prime versioni di Windows 11, ma con altre variazioni applicate anche ai contenuti della schermata.

Il Blue Screen of Death (BSOD) di Windows è ormai una vera e propria istituzione per gli utenti del sistema operativo di Microsoft , pertanto è abbastanza sconvolgente pensare che la celebre schermata potrebbe essere profondamente modificata dalla compagnia nel prossimo futuro e addirittura non essere più blu bensì di un altro colore.

Ritorno a una schermata nera?

La scelta del nero invece del blu avrebbe il risvolto strategico di mantenere la continuità con il nome: in inglese sia black che blue hanno la stessa iniziale e questo consentirebbe di mantenere inalterato l'acronimo BSOD, ma per il resto non è ben chiaro quale vantaggio potrebbe portare.

La schermata nera attualmente usata nelle versioni di test

Oltre a questo, però, Microsoft ha intenzione di modificare anche le informazioni riportate sulla schermata, che non dovrebbe più contenere l'iconica faccina triste e il QR Code, riportando altri elementi più in linea con il design utilizzato nelle schermate sugli aggiornamento.

"Stiamo presentando in anteprima una nuova interfaccia utente più snella per i riavvii inattesi, che si allinea meglio ai principi di progettazione di Windows 11 e supporta il nostro obiettivo di far tornare gli utenti alla produttività il più velocemente possibile", ha spiegato Microsoft in un post sul blog dedicato alla modifica. "Abbiamo semplificato l'esperienza dell'utente preservando le informazioni tecniche sullo schermo".

Gli iscritti al programma Insider di Windows possono provare il nuovo BSOD nelle versioni di prova dei canali Beta, Dev e Canary, ma apparirà come una schermata verde in queste build di prova prima di essere distribuito come schermata nera o ancora blu.

Si tratta del primo cambiamento importante del BSOD da quando Microsoft ha aggiunto una faccina triste alla schermata in Windows 8, nonché - nel caso del colore - una variazione che cambia una lunga tradizione di Windows, partita addirittura con Windows 1.0.

Questo nuovo design riguarda l'errore classico da BSOD o quello legato ai driver difettosi e afferma semplicemente "il dispositivo ha riscontrato un problema e deve essere riavviato". Di recente abbiamo visto che Windows 11 ha bloccato la scorciatoia per evitare l'account Microsoft durante l'installazione, che poteva prestarsi a degli exploit.