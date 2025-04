Monster Hunter Wilds riceverà presto ottimizzazioni per PC, modifiche alle armi e al bilanciamento

Una delle novità più interessanti è che con un update in programma fine maggio verranno aggiunte le versioni temprate dei mostri Apex (Uth Duna, Nu Udra, Rey Dau e Jin Dahaad) e del Gore Magale di livello 8 stelle (al momento sono solo sette stelle). Questo significa mostri più forti e al livello di Arkveld e Mizutsune, che riceveranno modifiche "come aumento della salute, resistenza alle ferite e modifiche alla scalabilità in multiplayer."

Yuya Tokuda, il game director di Monster Hunter Wilds , ha pubblicato un lungo messaggio sul sito ufficiale in cui ha parlato delle novità in arrivo per il gioco, sia quelle già annunciate per l'aggiornamento 1 che una serie di migliorie, modifiche e correzioni a vari aspetti del gioco, alcune in arrivo già con la patch di questa settimana, altre nel prossimo futuro.

Modifiche al bilanciamento e ottimizzazioni per PC

Tokuda afferma che il team sta monitorando i feedback dei giocatori e sono già in programma delle modifiche al bilanciamento per varie armi che verranno implementate gradualmente. Ha preso come esempio il Martello, che riceverà una serie di potenziamenti con l'obiettivo di integrarli con l'aggiornamento di fine maggio o direttamente con il secondo Title Update previsto per l'estate.

Nel frattempo, verranno depotenziati o potenziati alcuni elementi ritenuti sbilanciati, come ad esempio il Mantello Corrotto, che permette di accumulare fin troppo danno aggiuntivo.

Il Doshaguma in Monster Hunter Wilds

Sono in programma anche una serie di migliorie, come ad esempio all'UI, il rifornimento di oggetti, le schermate informative delle abilità, i comandi del Seikret e la gestione della telecamera durante le cacce. Sono pianificati anche degli aggiustamenti generali di elementi come "come l'economia di gioco, il bilanciamento e altre aree."

Non solo, il team sta lavorando all'ottimizzazione del gioco, citando in particolare la versione PC per Steam. A questo proposito, Tokuda ha svelato che il Title Update 1 in arrivo venerdì includerè una riduzione dell'uso della VRAM e un upgrade del DirectStorage, che dovrebbero dare come risultato delle performance generalmente più stabili.