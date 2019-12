Yakuza: Like a Dragon, nuovo video con gameplay, personaggi e attività

Yakuza: Like a Dragon torna a mostrarsi in video con un corposo trailer giapponese che illustra personaggi, ambientazioni e attività disponibili nel gioco.



Come certamente saprete, a differenza dei precedenti capitoli della serie SEGA, per Yakuza: Like a Dragon il Ryu Ga Gotoku Studio ha optato per un approccio differente, in stile jRPG, eliminando dunque il tradizionale sistema di combattimento.



Il nuovo protagonista, Ichiban Kasuga, si troverà ad affrontare situazioni complicate all'interno di diversi scenari: l'immancabile Kamurocho (Tokyo), Sotenbori (Osaka) e l'inedito quartiere di Isezaki Ijincho (Yokohama).



Durante la campagna Ichiban e i suoi amici potranno guadagnarsi da vivere recandosi presso l'ufficio di collocamento e facendosi assegnare delle mansioni che andranno a conferirgli abilità extra da sfruttare anche negli scontri.