The Legend of Zelda: Breath of the Wild compare su Xbox Store, ma si tratta di una truffa

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è comparso da alcune ore su Xbox Store: un errore della casa di Redmond? No, si tratta certamente di un tentativo di truffa da parte di uno sviluppatore nei confronti degli utenti.



Attualmente ancora disponibile per l'acquisto, al prezzo di 20,49 euro, il gioco in realtà sembra un mobile game abbastanza mediocre per PC e cellulare, altro che The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



La cosa strana è che Microsoft non ha ancora provveduto a rimuoverlo, dunque è possibile che qualche utente inesperto si sia fatto raggirare e abbia provato ad acquistare il prodotto, ritrovandosi con una cocente delusione.