Fortnite, split-screen: un trailer per il ritorno della feature su PS4 e Xbox One

Fortnite può nuovamente essere giocato in split-screen su PS4 e Xbox One: Epic Games ha riattivato la feature per le modalità Squadra e Duo del battle royale.



Come illustrato nel trailer, questa opzione consente di giocare con Fortnite con un amico sulla stessa console, dividendo lo schermo orizzontalmente in due parti così che ognuno possa effettuare liberamente le proprie azioni.



Lo split-screen era stato introdotto con l'aggiornamento del 12 dicembre, ma subito disattivato a causa di problematiche non meglio specificate.



Circa una settimana dopo l'opzione è stata ripristinata, e ora la vediamo presentata ufficialmente con un video.