PS5: Phil Spencer di Xbox apprezza l'utilizzo dell'SSD anche per la console Sony

A quanto pare, un apprezzamento sull'utilizzo dell'SSD in PS5 è arrivato anche da una fonte alquanto inaspettata, ovvero il capo della divisione Microsoft Xbox, Phil Spencer.



D'altra parte, Spencer è un personaggio che non ha mai risparmiato complimenti alla concorrenza, dunque la questione non stupisce più di tanto, considerando oltretutto che si tratta di parlare di una caratteristica comune anche a Xbox Series X come l'utilizzo dell'SSD, che accomuna entrambe le piattaforme next gen.



"Mi piace che anche Mark Cerny e il suo team in Sony stiano investendo nell'SSD per PS5", ha detto Spencer, espandendo il discorso dei sistemi di archiviazione a stato solido alla concorrente oltre che parlare di Xbox Series X, spiegando che in questo modo "gli engine e gli strumenti possono implementare delle funzioni corrispondenti".



"Insieme, potremo assicurare una base installata più ampia e gli sviluppatori faranno il possibile per sfruttare al massimo e supportare la programmazione di queste nuove capacità hardware". Il discorso di Spencer è dunque generale sulla next gen: il fatto che entrambe le console utilizzino SSD molto veloci, integrati nei sistemi hardware, consentirà agli sviluppatori di sfruttarli più profondamente perché saranno presenti sia su PS5 che su Xbox Series X.



"Non ho un kit di sviluppo per PS5", ha inoltre aggiunto Spencer, "e credo che nemmeno il team di Minecraft ce l'abbia, ma sarà emozionante vedere come l'industria beneficerà dall'uso esteso di queste soluzioni". Da quest'altra parte del discorso veniamo dunque a sapere che, a quanto pare, Mojang non ha ancora ricevuto un devkit di PS5. Trattandosi di un first party Microsoft la cosa è comprensibile, anche se potrebbe fornire un eventuale vantaggio temporale alla versione Xbox Series X di Minecraft, sebbene queste siano solo supposizioni.