Xbox Series X, i leak sulla potenza fanno pensare a un prezzo più alto

Xbox Series X dovrebbe vantare una potenza pari a 12 TFLOPS contro i 9,2 di PS5, stando agli ultimi leak: qualora queste informazioni dovessero rivelarsi esatte, il prezzo della console potrebbe essere più alto di quanto ci si aspetti.



Lo scrive, fra gli altri, il noto insider Benji-Sales: "Con gli ultimi leak sulle specifiche di Xbox Series X che puntano a 56 compute unit con processo produttivo a 7 nanometri, non vedo come la console possa costare meno di 550, 600 dollari. A meno che Microsoft non voglia vendere ogni unità in perdita."



"In uno scenario simile, con una console tanto potente e costosa, Lockhart appare come una necessità più che una possibilità", conclude l'insider su Twitter.



Avevamo ragionato su di una teoria simile, con tre diversi modelli di Xbox a coprire altrettante fasce di prezzo ed esigenze. Be', a quanto pare la realtà potrebbe non essere molto diversa.





With the newest specs leaks pointing towards a 56 CU 7nm part I dont see how Series X will be under $550 - $600 unless MS is willing to take a loss on every console sold



Lockhardt seems a NECESSITY in that scenario with a console that powerful / expensive