Pokémon Quest e Nintendo Labo: collaborazione in arrivo con nuovi modelli da costruire

Pare che ci sia una collaborazione in arrivo tra Pokémon Quest e Nintendo Labo, che dovrebbe introdurre sul mercato la possibilità di creare dei modelli di cartone a forma di vari Pokémon da controllare attraverso il sistema componibile per Nintendo Switch.



In base a quanto riferito dalla rivista Yochien, sembra che Nintendo abbia intenzione di lanciare, a marzo 2020, alcuni nuovi modelli di cartone da utilizzare con Nintendo Labo. Al momento, sembra che questi modelli si trovino allegati proprio alla rivista nipponica Yochien e non è chiaro se siano destinati ad arrivare sul mercato anche attraverso altri canali.



Pokémon Quest, per chi non lo conoscesse, è un action game free-to-play scaricabile in digitale per Nintendo Switch e piattaforme mobile e gratuito come base, che consente di catturare Pokémon all'interno di un mondo tutto fatto a blocchi, con un'estetica che ricorda generalmente Minecraft.



I nuovi modelli ricalcano lo stile di Nintendo Labo: si tratta di fogli di cartone semi-rigido con scanalature e colori che consentono, piegando e tagliando, di costruire vari Pokémon nel medesimo stile blocchettoso di Pokémon Quest, per poterli poi controllare attraverso i vari sistemi previsti da Nintendo Labo con Nintendo Switch.