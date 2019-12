Samsung, le prime immagini dei presunti TV senza cornice al CES 2020

Dopo le prime voci di corridoio, compaiono anche quelle che sembrano essere le prime immagini dei presunti TV senza cornice di Samsung, chiamati Zero Bezel, che verranno probabilmente presentati nel corso del CES 2020.



Si tratta di quelle che sembrano immagini promozionali per i nuovi TV Samsung, che evidentemente faranno parte di quelle serie particolari di televisori come i Frame e simili, in questo caso chiamati Zero Bezel e caratterizzati dall'assenza di cornice.



Non ci sono altre informazioni al riguardo per il momento, tranne il fatto che i TV di questa serie dovrebbero essere disponibili solo in dimensioni generose, probabilmente a partire dai 65 pollici. Altri dettagli, emersi successivamente, parlano di 8K, dunque gli Zero Bezel dovrebbero coprire la nuova fascia altissima definizione e forse saranno indicati dai codici Q900T o Q950T in base a quanto riferito in precedenza.



Il CES 2020 si terrà dal 7 al 10 gennaio a Las Vegas e in tale occasione verranno presentate numerose novità in ambito tecnologico per diverse compagnie, come quelle relative a Samsung che comprenderanno anche i TV Zero Bezel qui discussi.