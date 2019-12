Giochi Nintendo Switch di gennaio 2020

Il nuovo anno di Nintendo Switch parte all'insegna dei grandi ritorni, con alcuni giochi che fanno parte della storia della casa di Kyoto, come Brain Training del Dr. Kawashima: il celebre software per allenare il cervello è più in forma che mai e si presenta sulla console ibrida con tanti nuovi esercizi.



I fan delle produzioni Atlus non dovrebbero lasciarsi sfuggire Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, jRPG a sfondo musicale che mette insieme personaggi e ambientazioni di Shin Megami Tensei e Fire Emblem, mentre per i nostalgici arriva la remaster Oddworld: Stranger's Wrath HD.

In uscita il 3 gennaio

A tredici anni dal debutto su Nintendo DS, che aprì le porte della console portatile dal doppio schermo a tantissimi utenti casual attratti dalla possibilità di allenare il proprio cervello, Brain Training del Dr. Kawashima fa il proprio ritorno su Nintendo Switch con un episodio che unisce esercizi classici e tante novità.



Come da tradizione per il franchise, tutte le peculiarità della piattaforma vengono sfruttate a fondo: il touch screen (su cui scrivere utilizzando la stilo in bundle con il gioco), il sensore per la rilevazione del movimento e il trasmettitore a infrarossi. Le nuove attività includono applicazioni per migliorare la coordinazione mente-corpo, la memoria visiva, la capacità di fare di conto e persino l'orecchio musicale.

In uscita il 17 gennaio

Edizione completa e arricchita del titolo uscito su Wii U nel 2016, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore è un jRPG che mette insieme le atmosfere, le ambientazioni e i personaggi di due brand storici di Atlus, ovverosia Shin Megami Tensei e Fire Emblem, declinando il tutto in ottica musicale. I protagonisti del gioco sono infatti cantanti e artisti che oltre alla carriera nel mondo dello spettacolo devono occuparsi di contrastare una pericolosa invasione che minaccia di distruggere il mondo.



Tra una prova e un concerto, dovremo dunque non soltanto perseguire le nostre ambizioni personali, ma anche scovare nuovi talenti da far crescere ed esplorare ampi dungeon alla ricerca dei Mirage: esseri sovrannaturali che si nutrono della passione umana e rapiscono le persone per imprigionarle nella loro dimensione.