Xbox Serie X straccia PS5 in potenza, stando all'ultima analisi di Digital Foundry

Stando all'analisi fatta da Digital Foundry sugli ultimi dati trapelati su PS5 e Xbox Series X, la console next-gen di Microsoft straccerebbe quella di Sony per potenza bruta.



Secondo la nota testata che si occupa di analisi dell'hardware da gioco, PS5 avrebbe complessivamente 9,2 teraFLOPS di potenza, mentre Xbox Series X 12 teraFLOPS. Digital Foundry specifica che l'analisi potrebbe non essere accurata a causa della mancanza di conferme ufficiali su quanto emerso e dall'impossibilità di dare un contesto al tutto (leggasi: mancano le console o una scheda tecnica completa), ma che le informazioni in se stesse sono considerate attendibili, perché sono emerse da una fonte interna ad AMD, che si sta occupando dei chip di entrambe le console.



Che dire? Nel caso questi dati fossero confermati, Microsoft manterrebbe il primato tecnologico conquistato con Xbox One X per almeno tutta la prima parte delle nuova generazione. Del resto Phil Spencer aveva già affermato che questo è uno degli obiettivi principali della casa di Redmond con Xbox Series X. Se vi interessa saperne di più, guardate il video in testa alla notizia, con tutti i dettagli del caso.