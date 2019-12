Nintendo, il nuovo negozio giapponese è troppo piccolo per contenere i suoi fan

Il nuovo negozio giapponese di Nintendo è diventato oggetto di un articolo di Forbes per il suo troppo successo. Sostanzialmente la testata USA ha notato che lo spazio del negozio non riesce assolutamente a contenere i fan.



Stando ai dipendenti, dal giorno dell'apertura, avvenuta a novembre, fuori dal negozio si sono formate file lunghissime che hanno costretto i potenziali clienti a stare in coda per ore prima di poter entrare.



Secondo Forbes il problema è che Nintendo ha sottostimato per l'ennesima volta il suo successo e che i 300 metri quadrati della superficie del negozio non sono sufficienti per soddisfare la domanda di gadget legati ai suoi brand. La compagnia di Mario sembra essere cosciente della situazione, tanto da invitare su Twitter a vestirsi con abiti pesanti prima di recarsi allo store, proprio per via della coda da fare all'aperto, ma non ha fatto molto per rimediare.



Comunque sia, una volta entrati le cose non migliorano molto, perché gli spazi sono stretti e non riescono a contenere agilmente tutti. Oltretutto, anche solo per pagare ci vogliono circa trenta minuti, a detta di alcuni clienti. Insomma, secondo Forbes Nintendo dovrebbe iniziare a prendere coscienza della forza dei suoi franchise, dimostrandola anche in questioni minori come questa.