Tower of Time, un altro gioco gratis su GOG per i saldi invernali

GOG, un altro gioco gratis per i saldi invernali: Tower of Time dello sviluppatore Event Horizon. Non si tratta di un prodotto molto famoso, ma è decisamente recente e, a detta di quelli che lo hanno giocato, anche molto interessante. Senza troppi misteri, la sua ispirazione principale sembra essere Baldur's Gate, ma alcune caratteristiche sono decisamente peculiari, come le Skill Gesture e l mondo di gioco originale. Comunque lo regalano, quindi conviene provarlo e scoprire se fa per sé.



Per riscattare Tower of Time bisogna ovviamente avere un account attivo su GOG.com. Non va nemmeno specificato che si tratta di un titolo per PC. Se vi interessa, questa è la pagina del negozio dedicata al gioco. Per riscattarlo, comunque, dovete scorrere la pagina principale del negozio.



Tower of Time sarà in regalo per 48 ore, quindi affrettatevi a riscattarlo.