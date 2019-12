Shroud non gioca più ad Halo: Reach in streaming, ecco perché

I fan di Michael 'shroud' Grzesiek hanno notato che il loro eroe non gioca più ad Halo: Reach. Come mai? Il motivo è stato spiegato dallo stesso streamer, dando finalmente requie alla curiosità dei suoi seguaci.



Sostanzialmente shroud voleva giocare con summit1G, che però ha abbandonato Halo: Reach portandosi via il pallone e così se n'è andato anche lui. Leggiamo la drammatica testimonianza di shroud, data in diretta, che ben racconta quanto è accaduto: "A dire il vero lo adoravo, ma summit1G ha smesso di giocarci e la cosa mi ha depresso, perché volevo giocare con lui, questa è la ragione principale per cui ci stavo giocando. Ha smesso di giocare quando ho iniziato a giocare io e me ne sono lamentato, perché lo trovavo divertente."



Certo, non è un cane che annusa una vagina o uno specchio che attacca una streamer, ma ci si può accontentare.