Twitch, yungthugeth viene attaccata in diretta dal suo specchio

La streamer Twitch yungthugeth ha avuto un curioso incidente durante una diretta del 29 dicembre 2019: è stata attaccata dal suo specchio. La nostra era intenta a chiacchierare con i suoi spettatori, in realtà molto pochi, standosene sdraiata a terra a pancia in sotto, quando il malvagio specchio le è caduto addosso spaccandosi.



Se non vi fa rimpiangere il cane annusa organi riproduttivi questa notizia qui non sappiamo davvero più cosa inventarci. Comunque sia la scena è davvero divertente, ma ci fa anche pensare (se fate la battuta 'a cambiare sito' ci sta tutta).



A parte tutto, fortunatamente yungthugeth non si è fatta male e potrà continuare a fare streaming su Twitch in canotta e a piedi scalzi. Alcuni malignano che sia tutto falso, come un bambino che trova il Mein Kampf al posto di Minecraft, ma chi può dirlo? In fondo non sarebbe la prima streamer a rischiare di farsi male per attirare un po' di spettatori.