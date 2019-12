Magic: The Gathering Arena, ecco Nylea dagli Occhi Acuti, la nuova carta in anteprima

Durante i recenti Game Awards tra i vari protagonisti degli annunci c'è stato anche il franchise di Magic: The Gathering , che non solo si è mostrato sotto forma di un nuovo MMO ma anche nelle vesti della nuova espansione di Magic: The Gathering Arena, gioco di carte virtuali che ripropone quello che da anni è uno dei capisaldi dei momenti ludici degli appassionati dei giochi di carte fisici. Theros Beyond Death è il nome della nuova espansione di Magic e vedrà come sempre l'introduzione di nuove carte con conseguenti cambiamenti del meta game e reset dei gradi online.

Proprio in vista della nuova espansione che ricordiamo arriverà il 16 gennaio 2020, abbiamo avuto modo di vedere e di conseguenza di mostrarvi qui di seguito una carta molto speciale della prossima espansione, ovvero: Nylea dagli Occhi Acuti. La carta è una carta Dio, di valore Leggendario di tipo Foresta, con costo base di 4 suddiviso in tre terre qualsiasi e una di tipo Foresta. La carta possiede Indistruttibile e ha un valore di attacco pari a 5 e un valore di difesa pari a 6, inoltre permette di ridurre il costo di terre di 1 quando si mettono in campo delle creature dalla propria mano. Una volta che Nylea è in gioco, in ogni vostro turno potrete pagare un costo pari a 3 suddiviso in due terre qualsiasi e una Foresta per rivelare la prima carta del proprio grimorio, nel caso in cui sia una creatura la si può aggiungere alla propria mano, in caso contrario la si manda nel cimitero. Altra peculiarità è la Devozione, meccanica che sappiamo essere propria degli dei di Theros (la Devozione è la somma dei costi di un dato mana di ogni permanente sul proprio campo di battaglia), che permette a Nylea di diventare creatura solo con una Devozione al verde pari o superiore a 5.





Nylea è una carta piuttosto solida in termini di statistiche che grazie al relativamente basso costo di mana permette di giocare diverse strategie sia in early game che in late game. La peculiarità di farvi osservare la prima carta del grimorio offre delle possibilità anche per chi utilizza mazzi che puntano al dominio del campo di battaglia in early game per avere qualche carta in più in late game nel caso in cui si sia a corto di creature nella mano. Purtroppo bisognerà capire quali carte verranno introdotte e che possibilità avranno le carte Foresta assieme a Nylea, sicuramente la meccanica della Devozione risulterà centrale visto che Theros e i suoi dei saranno al centro dell'imminente espansione.





Magic Arena si appresta a dare il benvenuto alla nuova espansione Theros Beyond Death, un'espansione che fin dal trailer ha saputo intrigare gli appassionati. I giocatori si ritroveranno a dover scappare da Nyx il mondo sotterraneo di Theros, ma ovviamente le cose non saranno così facili. L'universo creato da Wizards of the Coast è pronto, lo saranno anche i giocatori?