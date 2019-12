Samsung Galaxy A50, patch di gennaio 2020 già disponibile: i dettagli

La distribuzione della patch di sicurezza di dicembre 2019 è recente per il Samsung Galaxy A50, eppure in queste ore molte segnalazioni hanno evidenziato la disponibilità anche della successiva: cioè della patch di sicurezza di gennaio 2020.

La patch di gennaio 2020 è quindi ora disponibile per il download su Samsung Galaxy A50, almeno nei paesi qui di seguito riportati: Russia, Brasile, Cile. Prossimamente l'aggiornamento verrà reso disponibile per il download anche nel resto del mondo, Italia compresa: per sicurezza controllate almeno una volta al giorno se è arrivata anche sul vostro smartphone android targato Samsung. A proposito, il medesimo update sembra essere arrivato in queste ore anche su Galaxy Tab S5e.

Il firmware della patch di gennaio 2020 è il A505FNPUU3ASL6 e sembra migliorare unicamente la sicurezza del dispositivo, senza altri bug fix di sorta: torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.