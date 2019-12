The Last Night su Steam, Soret spiega l'importanza della wishlist

Tim Soret ha spiegato su Twitter l'importanza delle wishlist su Steam, in riferimento a The Last Night. Che il gioco sia desiderato da più utenti possibili ha un preciso valore economico.



Soret ha detto, precisamente: "Sentitevi liberi di contribuite se siete in attesa della nostra opera. Più le previsioni di vendita sono accurate, più alto il budget che riusciremo a ottenere, migliore sarà il gioco."



Quindi ha spiegato: "Ovviamente avremo più di 250.000 persone interessate dal lancio dopo la pubblicazione dei nostri imminenti trailer, ma se vi chiedete perché le wishlist contano:



250.000 x 25$ = 6,25 milioni di dollari.

Dopo che Steam avrà preso la sua parte: 4,375 milioni di dollari

Parliamo delle sole vendite su Steam

Da aggiungere le vendite degli altri negozi e console."



"Ciò, combinato alle milioni di visualizzazioni dei trailer sui diversi canali, dimostrerà agli investitori che un budget multimilionario per The Last Night è sicuro e praticabile. La nostra visione ha bisogno di un valori produttivi forti."



Insomma, aggiungere un gioco in una lista dei desideri ha un valore molto forte per uno sviluppatore indipendente. Non sottovalutate la cosa. Per il resto vi ricordiamo che The Last Night è stato annunciato per Xbox One e PC, ma non ha ancora una data d'uscita.



