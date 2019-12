WandaVision: Scarlet Witch è il personaggio più forte del MCU, dice Kevin Feige

Scarlet Witch, il nome da battaglia di Wanda, è il personaggio più forte dell'MCU, secondo quanto dichiarato da Kevin Feige: potremo riscoprirlo nell'imminente serie WandaVision.



"In Avengers: Endgame c'è un momento in cui Wanda Maximoff sta per uccidere Thanos", ha spiegato Feige durante una sessione di domande e risposte. "Non ho mai visto Thanos così spaventato, e credo che le cose sarebbero andate diversamente se non avesse sacrificato il suo stesso esercito per fuggire."



"Avere la possibilità di raccontare la storia di Wanda, scoprire quello che può realmente fare e le cose che rendono Visione ciò che è, ma soprattutto rivelare un nome che forse non abbiamo ancora pronunciato nel MCU, quello della Scarlet Witch, rappresentano i punti di forza della serie."



WandaVision farà il proprio debutto sulla piattaforma Disney+ nel corso del 2021.