PS Plus gennaio 2020, ecco quando verranno annunciati i giochi PS4 gratis

Quando verranno annunciati i giochi PS4 disponibili gratis nel mese di gennaio 2020 per gli abbonati a PS Plus? Finalmente c'è una data, dopo le ipotesi degli ultimi giorni.



Si pensava infatti che Sony avrebbe rivelato i nuovi titoli gratuiti poco dopo Natale, mentre l'annuncio avverrà il 1 gennaio 2020, con l'effettivo rilascio dei giochi su PlayStation Store il 7 gennaio.



Tempistiche un po' particolari, dettate da un calendario natalizio piuttosto impegnativo: la speranza è che la casa giapponese voglia fare un bel regalo ai propri abbonati, annunciando due giochi di peso per PS4.



A tal proposito, non ci sono ancora ipotesi su quali potrebbero essere i nomi selezionati per l'occasione. Voi che ne pensate?